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Future Jazz Party #6

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Шестая из серии вечеринок, посвящённых экспериментальной околоджазовой музыке во всей её многоликости. В лайнапе: CHANTRAPA by Ilya Chen — это свежий взгляд нового поколения на джаз-фьюжн. Группа сочетает дерзкий уличный стиль и эксперименты с современной джазовой музыкой. Anton Ryazanov Project — сложносочинённый коктейль из фантасмагоричного и печального авторского джаза. В этот раз формат квартета: саксофон, гитара, бас и барабаны.

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