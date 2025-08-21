Шестая из серии вечеринок, посвящённых экспериментальной околоджазовой музыке во всей её многоликости. В лайнапе: CHANTRAPA by Ilya Chen — это свежий взгляд нового поколения на джаз-фьюжн. Группа сочетает дерзкий уличный стиль и эксперименты с современной джазовой музыкой. Anton Ryazanov Project — сложносочинённый коктейль из фантасмагоричного и печального авторского джаза. В этот раз формат квартета: саксофон, гитара, бас и барабаны.