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Про событие
Рождественская ночь, когда Funk You! выбирает единственно верный план: первая вечеринка года в любимом Ю и взрыв фанка, который поджигает танцпол с первого удара малого. Прокрутят весь спектр: от винтажного Rare Funk с пыльных полок до взрывных Funky Breaks, где бас пружинит, а духовые улыбаются в каждую долю. Атмосфера — праздничная и безудержная: каждый ритм зовёт на танцпол, каждая мелодия — маленькое путешествие в мир грува, где старое встречается с новым без объяснений и пауз. Это праздник души и ритма: классика фанка переплетается с современными битами так естественно, будто слушаешь общее сердце зала. В лайн-апе: Quest, Lexani, Shinder & Ar2r (live percussion), Nick Brown, Boogie Fek. Начало в 22:00. Правила входа: c 23:00 до 3:00 вход платный — 700р. в предпродаже онлайн и на входе и 1000р. парный билет в предпродаже. Бронь столика: https://454788.restoplace.ws/
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