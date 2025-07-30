Концерт для тех, кто верит в силу грува и знает, что фанк — это не жанр, а образ жизни. В гости к заглянет Funk Power — группа из Екатеринбурга, чья музыка звучит как поздний Джеймс Браун, подкрученный местным безумием, солнечной иронией и по-настоящему мощной энергетикой. Резвые духовые, игривые клавиши и ритм-секция, в которой барабаны и бас соревнуются, кто заведёт зал сильнее — в этот вечер импровизация превратится в бесконечный танец, а фанк станет универсальным языком хорошего настроения. Специальные гости — инди-поп-фанковые Богемный люфт, международный фьюжн-проект Sabaka project и дваразашакур, готовые исполнить свои хиты впервые за много лет.