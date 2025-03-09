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Fumo Rosso

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

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Завершение:

1600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В дни весеннего нежного праздника ансамбль Fuma Rosso подготовил фантастическое шоу. В исполнении классических скрипок, виолончелей и перкуссии прозвучат мировые рок-хиты. Таких струнных ты ещё не видел. И не слышал. Думал, в Консерваториях одно занудство? Приходи — переубедят. Всё, под что ты подростком плакал в комнате. Всё, что родители грозились выбросить, если не подтянешь алгебру. Под что впервые поцеловался, встречал рассвет на выпускном. Музыка у костра в походе с лучшими друзьями. Музыка нового утра после бессонной ночи в рок-клубе. Queen, Metallica, Muse, Rammstein, и даже Эдвард Григ в рок-обработке. Все лучшие моменты — в этой программе. И всё — на одном концерте.

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