В первую субботу октября стартует новая серия, посвящённая многообразию хаус-музыки. В лайн-апе только специалисты, а зарубежным гостем станет уроженец Детройта с нью-йоркской пропиской Кимйон Хаггинс. Кимйон Хаггинс — артист, перезапустивший Metroplex вместе с Хуаном Аткинсом. Диджей, продюсер и художник, который с середины 90-х популяризирует техно и хаус через целый ряд своих проектов в США. KIMYON HUGGINS NYC Kito Jempere Saint City Lovers Jax Orange Cable Toy Timofey