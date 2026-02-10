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Фулл-хаус

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В первую субботу октября стартует новая серия, посвящённая многообразию хаус-музыки. В лайн-апе только специалисты, а зарубежным гостем станет уроженец Детройта с нью-йоркской пропиской Кимйон Хаггинс. Кимйон Хаггинс — артист, перезапустивший Metroplex вместе с Хуаном Аткинсом. Диджей, продюсер и художник, который с середины 90-х популяризирует техно и хаус через целый ряд своих проектов в США. KIMYON HUGGINS NYC Kito Jempere Saint City Lovers Jax Orange Cable Toy Timofey

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