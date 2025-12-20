Frontfest Punk Ёлка
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Один из самых ожидаемых и крутых Панк Фестивалей года — Frontfest Punk Ёлка. Состав аж из восьми легендарных панк-рок групп: - The Vazeline - Мнимые Числа - Дочки Матери - Нормы Морали - Front78 - Ничего Кроме Правды - Перепила - Райтер
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи