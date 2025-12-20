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Frontfest Punk Ёлка

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Один из самых ожидаемых и крутых Панк Фестивалей года — Frontfest Punk Ёлка. Состав аж из восьми легендарных панк-рок групп: - The Vazeline - Мнимые Числа - Дочки Матери - Нормы Морали - Front78 - Ничего Кроме Правды - Перепила - Райтер

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