Один из самых ожидаемых и крутых Панк Фестивалей года — Frontfest Punk Ёлка. Состав аж из восьми легендарных панк-рок групп: - The Vazeline - Мнимые Числа - Дочки Матери - Нормы Морали - Front78 - Ничего Кроме Правды - Перепила - Райтер