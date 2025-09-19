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Панк-рок в солянке с альтернативой и металлом. Это будет незабываемый и крутой фестиваль с легендами панк-рока и альтернативы. В каждой команде играют известные музыканты. Состав: группа Станция, Fake, Последний подход, Banana Gang, Front78, Don Bidon, Trend Спец. гость Илья Маррадёр из группы Порт 812
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