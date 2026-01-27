Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
С помощью общения, игр и лёгких, весёлых упражнений будет создана приятная атмосфера, в которой можно познакомиться, встретить единомышленников и единомышленниц, а также найти компанию для путешествий или походов в театры и кино. Ты сможешь пообщаться с людьми, разделяющими твои интересы и хобби. А ещё это просто приятный способ хорошо провести вечер, расслабиться после работы и насладиться живым общением. За тёплую атмосферу будет отвечать замечательная ведущая Маша. Запись осуществляется по предоплате.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи