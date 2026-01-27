С помощью общения, игр и лёгких, весёлых упражнений будет создана приятная атмосфера, в которой можно познакомиться, встретить единомышленников и единомышленниц, а также найти компанию для путешествий или походов в театры и кино. Ты сможешь пообщаться с людьми, разделяющими твои интересы и хобби. А ещё это просто приятный способ хорошо провести вечер, расслабиться после работы и насладиться живым общением. За тёплую атмосферу будет отвечать замечательная ведущая Маша. Запись осуществляется по предоплате.