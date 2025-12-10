Лекция-открытие Лаборатории абсурда площадки «Узел» и Французского института в Санкт-Петербурге. Переводчик и поэт Сергей Самойленко — с лекцией о том, как современный французский театр усвоил язык театра абсурда. Себастьян Тьери, Матей Вишнек, Жан-Мишель Риб, Рене де Обалдиа, Робер Пенже, Лоран Годе — что объединяет этих совершенно разных авторов? Использование кодов театра абсурда. Поговорят о том, как современный французский театр усвоил язык театра абсурда.