Французский театр абсурда сегодня: новые имена (взгляд переводчика)
улица Некрасова, 3-5
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Возраст 16+
Про событие
Лекция-открытие Лаборатории абсурда площадки «Узел» и Французского института в Санкт-Петербурге. Переводчик и поэт Сергей Самойленко — с лекцией о том, как современный французский театр усвоил язык театра абсурда. Себастьян Тьери, Матей Вишнек, Жан-Мишель Риб, Рене де Обалдиа, Робер Пенже, Лоран Годе — что объединяет этих совершенно разных авторов? Использование кодов театра абсурда. Поговорят о том, как современный французский театр усвоил язык театра абсурда.
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