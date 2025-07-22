Лёгкое летнее мероприятие в старинном особняке для всех, кто обожает Францию (даже если пока знает только «Bonjour» и «Ou est la tour Eiffel?») и просто хочет классно провести вечер в хорошей компании. Тебя ждёт: – Увлекательный квиз про Францию: – Культура; – История; – Кухня; – Спецблок от парфюмерного эксперта Елены — угадай ароматы и узнай тайны французских духов; – Музыка и атмосфера лета; – Подарки для самых эрудированных гостей.