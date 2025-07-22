Французский квиз «Один вечер в Париже»
Студия живописи и парфюмерии «Я Творю», набережная реки Мойки, 67-69
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
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Про событие
Лёгкое летнее мероприятие в старинном особняке для всех, кто обожает Францию (даже если пока знает только «Bonjour» и «Ou est la tour Eiffel?») и просто хочет классно провести вечер в хорошей компании. Тебя ждёт: – Увлекательный квиз про Францию: – Культура; – История; – Кухня; – Спецблок от парфюмерного эксперта Елены — угадай ароматы и узнай тайны французских духов; – Музыка и атмосфера лета; – Подарки для самых эрудированных гостей.
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