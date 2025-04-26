Французский киновечер: «Любовь с препятствиями» (2012)
Арт Лэйр, Дивенская улица, 5
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Показ пройдёт в уютном кинозале, а приветственный напиток создаст настроение. После кинопоказа состоится обсуждение, где ты сможешь поделиться своими впечатлениями и ближе познакомиться с такими же ценителями французского языка и культуры. «Любовь с препятствиями» — остроумная романтическая комедия о неожиданной встрече двух противоположностей: свободного музыканта и деловой женщины с детьми. Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. Вопросы и запись в директе* – @Language_dasha *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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