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Французский киновечер: «Любовь с препятствиями» (2012)

Арт Лэйр, Дивенская улица, 5

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ пройдёт в уютном кинозале, а приветственный напиток создаст настроение. После кинопоказа состоится обсуждение, где ты сможешь поделиться своими впечатлениями и ближе познакомиться с такими же ценителями французского языка и культуры. «Любовь с препятствиями» — остроумная романтическая комедия о неожиданной встрече двух противоположностей: свободного музыканта и деловой женщины с детьми. Фильм идёт в оригинале с русскими субтитрами. Вопросы и запись в директе* – @Language_dasha *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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