Французский киноклуб: «Такси» (1998)
Циферблат, набережная реки Мойки, 90
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и французском языках. О фильме: Таксист Даниэль помешан на быстрой езде. Как ураган проносится он по извилистым улицам Марселя на мощном ревущем «Пежо», пугая прохожих и приводя в ужас пассажиров. Начинающий следователь Эмильен вынуждает его помогать в поимке банды грабителей банков, каждый раз ускользающих от полиции на неуловимых «Мерседесах». Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи