Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и французском языках. О фильме: Таксист Даниэль помешан на быстрой езде. Как ураган проносится он по извилистым улицам Марселя на мощном ревущем «Пежо», пугая прохожих и приводя в ужас пассажиров. Начинающий следователь Эмильен вынуждает его помогать в поимке банды грабителей банков, каждый раз ускользающих от полиции на неуловимых «Мерседесах». Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff