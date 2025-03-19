Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и французском языках. О фильме: Париж, середина 1990-х. После беспорядков, спровоцированных полицейским произволом в отношении арабского подростка, в бедных кварталах, вдали от туристических маршрутов, еврейский юноша находит потерянный полицейским револьвер. С двумя приятелями — чернокожим боксёром и молодым арабом — он решает жестоко отомстить. Ненависть порождает ненависть. Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff