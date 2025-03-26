Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и французском языках. О фильме: Жена с любовником планируют и осуществляют убийство мужа, но «идеального» преступления не получается. Он забывает на балконе веревку, по которой залез в окно офиса, возвращается за ней, но застревает в лифте. Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff