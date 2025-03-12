Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и французском языках. О фильме: Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, – молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удаётся привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff