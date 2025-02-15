В честь Дня Всех Влюбленных, будет здорово подарить свидание с собой и городом. Сказочная комбо-прогулка, в которую включены: - экскурсия - психологические арт-терапевтические практики (работа с образами, метафорическими картами) - диалоговые поддерживающие практики - рефлексия Что будет на прогулке: - ты узнаешь, какие места самые «французские» и посмотришь на них новыми глазами; - познакомишься с историей ярких французских личностей, живших в Петербурге; - узнаешь про основные французские архетипы и поищешь вдохновение для своей жизни; - пробудишь в себе внутреннего творца; - поразмышляешь про опыт эмиграции, любви, самореализации, поиск связей, про умение налаживать отношения и отказываться от перфекционизма; - посетишь новое французское кафе (интрига и тайна!), где завершится встреча чашечкой любимого напитка и рефлексией. Проведут встречу: Анастасия Живых — дипломированный психолог-сказкотерапевт, бизнес-тренер, опыт больше 4 лет. Дарья Малкова - выпускница филологического факультета СПбГУ, преподаватель французского, гид-переводчик и языковой коуч. Участники стартуют у Медного Всадника, а дальше секрет :)