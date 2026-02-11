Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Почему петербургская знать вдруг заговорила по-французски, полюбила шампанское, писала художественную литературу (belles lettres) и жила на французский манер? В XVIII веке Франция становится культурным эталоном Европы, и через «окно в Европу» Петра І её мода и образ жизни приходят в Россию. Франция подарит ресторанную культуру, нагую моду, любовь к гедонизму, карточки «парижского жанра» (так тогда называли эротические открытки) и коктейли. На лекции обсудят: — почему дворяне иногда лучше говорили по-французски, чем по-русски; — почему молодые аристократы ездили в парижские бордели как часть светского воспитания; — как французские гувернёры воспитывали русскую знать; — какие любовные развлечения XVIII века сегодня назвали бы БДСМ; — и как всё это повлияло на светскую жизнь Петербурга. Лекцию проведёт Мария Персиянова — культуролог и историк, специалист по культуре повседневности Российской империи. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай; — Лекция в камерном формате (1,5 часа-2 часа).