ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Французская одержимость: шампанское, эротика, гедонизм

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

от 3600₽ до 3800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Почему петербургская знать вдруг заговорила по-французски, полюбила шампанское, писала художественную литературу (belles lettres) и жила на французский манер? В XVIII веке Франция становится культурным эталоном Европы, и через «окно в Европу» Петра І её мода и образ жизни приходят в Россию. Франция подарит ресторанную культуру, нагую моду, любовь к гедонизму, карточки «парижского жанра» (так тогда называли эротические открытки) и коктейли. На лекции обсудят: — почему дворяне иногда лучше говорили по-французски, чем по-русски; — почему молодые аристократы ездили в парижские бордели как часть светского воспитания; — как французские гувернёры воспитывали русскую знать; — какие любовные развлечения XVIII века сегодня назвали бы БДСМ; — и как всё это повлияло на светскую жизнь Петербурга. Лекцию проведёт Мария Персиянова — культуролог и историк, специалист по культуре повседневности Российской империи. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай; — Лекция в камерном формате (1,5 часа-2 часа).

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста