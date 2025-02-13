ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Франческо Растрелли: создатель русского барокко

Владимирский проспект, 16

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 14+

Про событие

Собрались как-то русский, немец и итальянец строить лучший город на земле. Итальянец взял да и придумал русское барокко, русский возвёл в центре города храм не хуже римского, а практичный немец соорудил больницу, школу и телефонный завод. Эта лекция посвящена зодчему, благодаря которому Петербург сложился как архитектурный бренд. На его произведения приезжают посмотреть туристы и любители архитектуры со всего мира — это Франческо Растрелли. В XVIII веке Растрелли спроектировал огромное количество зданий, которые сегодня относят к памятникам архитектуры. Он создал уникальное русское барокко и построил в этом стиле Зимний и Екатерининский дворцы, Смольный монастырь, петербургские усадьбы знатных вельмож и многие другие сооружения. Что ты узнаешь на лекции: — что такое русское барокко и чем оно отличается от европейского — как связаны Смольный монастырь и древнерусское зодчество — как читать фасады Зимнего дворца — как быть успешным архитектором при трёх императрицах Это одна из трёх лекций цикла «Петербургский архитектор», где поговорят про три века архитектуры и трёх зодчих — Франческо Растрелли, Андрея Воронихина и Карла Шмидта. Продолжительность: 1,5 часа. Место проведения: Лекторий 16Place, зал XL.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста