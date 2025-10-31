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FrAgmnt
набережная реки Карповки, 5АК
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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
В суете города мы часто теряем два состояния: Желание говорить и право молчать. На FrAgmnt найдёшь баланс. Алый — «Созидатель». Тихий знак, что ты открыт к новым встречам. Этот браслет — приглашение к диалогу: не громкое «ищите меня», а тёплое «я здесь — давай создавать общее пространство». Белый — «Созерцатель». Символ уважения к внутреннему миру. Ты просто в моменте — слушаешь, чувствуешь, дышишь. Это не отстранённость, а глубокое присутствие. Браслет говорит за тебя: «Мне хорошо в тишине». Этот вечер — это диалог без давления. Без навязчивости, без ожиданий. Только взаимное уважение и энергия, понятная без слов. Просто выбери браслет у входа — свой цвет, своё состояние. И позволь вечеру случиться естественно. Вопросы: https://t.me/Timmal_music
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