Мастер-класс, на котором ты погрузишься в собственную коллекцию мгновений и эмоций. Тебя приглашают принести с собой любимые фотографии, билеты, письма — всё, что вызывает теплоту, ностальгию и вдохновение. Под руководством талантливой художницы Ульяны Питерской ты превратишь эти личные артефакты в изысканные коллажи, создавая уникальную арт-инсталляцию твоей истории. Это пространство для осмысления прошлого через эстетику и творческое соединение воспоминаний с современным искусством. В уютной атмосфере нашей кофейни в стиле 60-х, окруженные мягкими коврами и теплым светом, ты сможешь почувствовать особую магию личных фрагментов и их объединения в гармоничный визуальный нарратив.