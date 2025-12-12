Внимание: После покупки обязательно зарегистрируй билеты у организатора, чтобы экскурсия состоялась! Это можно сделать c 10:00 до 18:00 каждый день по телефону и в тг-боте @travelhead_bot Гид-фотограф расскажет тебе об истории этого архитектурного символа Петербурга и сделает эффектные фото на память. Тебя ждут старинные витражи, кованые балконы, мозаика и богатая лепнина, окна оригинальных форм и арки. Заглянешь в квартиру, спроектированную для инженера путей сообщения Юлиана Бака. За восстановленными интерьерами бальной залы, спящим камином из настоящего каррарского мрамора, антикварной мебелью, витражами и плитками ухаживают неравнодушные жильцы – у них в гостях ты узнаешь больше об этом удивительном доме. Фотограф обязательно подскажет, какую позу принять и к каким хитростям прибегнуть, чтобы расслабиться перед камерой. В программе экскурсии: - парадная дома Бака; - квартира Бака с сохранными интерьерами: камином, антикварной мебелью, витражами; - фотосессия. Благодаря размеренному темпу экскурсия подойдет гостям любого возраста. Выбирай удобную и нарядную одежду, в которой хочешь остаться на памятных снимках.