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Fors Fest

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 14+
Игры
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль для всех, кто живёт поп-культурой: аниме, комиксы, сериалы, игры, k-pop, кино, настолки, книги, манга, фандомы и, конечно же, косплей. Что тебя ждёт: — Аллея авторов и художников — Маркет с атрибутикой и хендмейдом — Косплей-дефиле и конкурсы — Большая GAME-зона — K-pop cover dance — Тематические фотозоны и фотостенды — Настолки и мини-квесты — Блоггеры и творческие гости — Тайные свидания, мастер-классы, барахолка — VIP-зона с уютом, печеньками и бонусами — Атмосфера творчества, вдохновения и любимых фандомов Количество билетов ограничено.

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