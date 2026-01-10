Фестиваль для всех, кто живёт поп-культурой: аниме, комиксы, сериалы, игры, k-pop, кино, настолки, книги, манга, фандомы и, конечно же, косплей. Что тебя ждёт: — Аллея авторов и художников — Маркет с атрибутикой и хендмейдом — Косплей-дефиле и конкурсы — Большая GAME-зона — K-pop cover dance — Тематические фотозоны и фотостенды — Настолки и мини-квесты — Блоггеры и творческие гости — Тайные свидания, мастер-классы, барахолка — VIP-зона с уютом, печеньками и бонусами — Атмосфера творчества, вдохновения и любимых фандомов Количество билетов ограничено.