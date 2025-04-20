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Формула любви

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 850₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция и открытая дискуссия, с ответами на вопросы и разборами кейсов. Влюблённость — странное, пугающее, захватывающее чувство. Иногда кажется, что это судьба. Иногда — что это ошибка. Но что на самом деле происходит с человеком, когда он влюбляется? На этой встрече ты сможешь разобраться: — Что происходит в мозге, когда люди влюбляются? Существует ли так называемая «химия» между людьми и как она влияет? — Почему человека тянет к определённому человеку, а других «не видит»? — Как отличить влюблённость от симпатии или зависимости? — Почему иногда влюбляемся «не в тех», и можно ли это контролировать? — Как и когда проходит влюблённость — и что остаётся после неё? Лектор: Карина Откровеннее, автор проекта о ментальном здоровье, психолог. Стоимость участия: 850 рублей, если придёшь с другом — 600 рублей.

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