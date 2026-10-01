16 октября выходит долгожданный альбом ирландцев, а это точно нужно отметить. Что тебя ждёт? • Будешь слушать лекцию от главного фаната Fontaines D.C. —Максима Сергеева из Коробки винила • Наслаждаться альбомом Dopamine Chamber раньше всей России • Будешь танцевать под диджей-сет