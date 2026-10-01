ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Fontaines D.C.

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

16 октября выходит долгожданный альбом ирландцев, а это точно нужно отметить. Что тебя ждёт? • Будешь слушать лекцию от главного фаната Fontaines D.C. —Максима Сергеева из Коробки винила • Наслаждаться альбомом Dopamine Chamber раньше всей России • Будешь танцевать под диджей-сет

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Богемный арт-бранч: «Ангелы и демоны: искусство Михаила Врубеля»
Богемный арт-бранч: «Ангелы и демоны: искусство Михаила Врубеля»

3600₽

Сердце: загадки нашего мотора
Сердце: загадки нашего мотора

от 1800₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Ёклмн-фест
Ёклмн-фест

2000₽

Заблудшие в «Коринтии»
Заблудшие в «Коринтии»

3900₽

Cумерки
Cумерки

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи