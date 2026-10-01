Fontaines D.C.
Кожевенная линия, 34
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от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
16 октября выходит долгожданный альбом ирландцев, а это точно нужно отметить. Что тебя ждёт? • Будешь слушать лекцию от главного фаната Fontaines D.C. —Максима Сергеева из Коробки винила • Наслаждаться альбомом Dopamine Chamber раньше всей России • Будешь танцевать под диджей-сет
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