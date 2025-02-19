ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Фондю и рислинги

проспект Добролюбова, 19

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Мммм! Эногастрономическая дегустация вина в уютной лаунж-зоне, где ты сможешь попробовать вина из рислингов — абсолютно разных стилей: от игристых до десертных, наслаждаясь восхитительным сырным фондю. Это отличный повод немного замедлиться после новогодних праздников. В чугунных кастрюлях-какелонах будет готовиться ароматное фондю, а к нему предложат разнообразные закуски и массу натёртого швейцарского сыра. Зал вместит всего 10 счастливых гостей. Для тебя и твоего спутника — кастрюля с фондю, закуски и фрукты на столе. Кастрюлю-какелон подают на двоих. Конечно же, уже подготовлен сет из 6 охлажденных бутылок вина из рислинга, которые будут сочетаться с ароматными сырами. Присоединяйся и открывай для себя мир фондю и утончённых северных вин. На дегустации будет представлен сет вин из рислинга. Сопровождение - эногастрономическая тарелка (сыр, мясо, оливки, снеки, сезонные фрукты) и сырное фондю.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста