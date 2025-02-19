Мммм! Эногастрономическая дегустация вина в уютной лаунж-зоне, где ты сможешь попробовать вина из рислингов — абсолютно разных стилей: от игристых до десертных, наслаждаясь восхитительным сырным фондю. Это отличный повод немного замедлиться после новогодних праздников. В чугунных кастрюлях-какелонах будет готовиться ароматное фондю, а к нему предложат разнообразные закуски и массу натёртого швейцарского сыра. Зал вместит всего 10 счастливых гостей. Для тебя и твоего спутника — кастрюля с фондю, закуски и фрукты на столе. Кастрюлю-какелон подают на двоих. Конечно же, уже подготовлен сет из 6 охлажденных бутылок вина из рислинга, которые будут сочетаться с ароматными сырами. Присоединяйся и открывай для себя мир фондю и утончённых северных вин. На дегустации будет представлен сет вин из рислинга. Сопровождение - эногастрономическая тарелка (сыр, мясо, оливки, снеки, сезонные фрукты) и сырное фондю.