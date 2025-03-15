Эногастрономическая дегустация вина в уютной лаунж-зоне, где ты попробуешь альпийские вина абсолютно разных стилей, от игристого до десертного и насладишься восхитительным сырным фондю. В чугунных кастрюльках-какелонах будет готовиться ароматное фондю, а к нему идеально подойдет разнообразные закуски и масса натертого швейцарского сыра. ЗКаждой паре кастрюля с фондю, закуски и фрукты в стол. Будет сет из 6 охлажденных бутылок альпийских вин, которые хорошо сочетать с ароматными сырами. На дегустации будет представлен сет альпийских вин. Сопровождение - эногастрономическая тарелка (сыр, мясо, оливки, снеки, сезонные фрукты) и сырное фондю.