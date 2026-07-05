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Фли маркет

ресторан «Кукумбер», проспект Космонавтов, 14

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Фестивали

Про событие

Приезжай выбирать столы, стулья, диваны, кресла, свет и декор из закрывшихся ресторанов и мебельных стоков. Плюс новые вещи по самым ласковым ценам. На продажу выставят сразу два ресторана из холдинга «Гинза Проджект». В первую очередь — огромный (1,5 тысяч квадратных метров) «Кукумбер» — индустриальный, яркий и буквально нафаршированный мебелью из Европы, в частности Нидерландов. Бренды — Zuiver BV Claudia Corona van de Mortel Johanne Paratsch, Dutch Bone Stitched, Zuiver Ridge Kink Vintage, Edison Chehoma, Moonzana, Chairsandmore и другие. Будет и мебель из массива дуба и карагача от российских производителей «Дерево люкс», «Виста» и «Лофт Дизайн». Второй проект, участвующий в сейле, — восточный «Пури». Практически вся мебель из него сделана на заказ. Конечно, купить можно будет не только диваны, кресла, столы и стулья, но и ресторанную посуду с декором. Вход бесплатный, но необходима регистрация https://t.me/beingniceissoeasy

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