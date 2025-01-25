Fresh Festival
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
890₽
Возраст 16+
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Фестивали
Про событие
Фестиваль из фрэшменов которые буквально недавно начали жестко форсится, помимо выступлений Baby Cute, Молодого Владимира и Блинка будет секретный гость которого узнаешь только на сцене, а также до выхода артистов будет вечеринка от команды!
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