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Fresh Festival

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

890₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль из фрэшменов которые буквально недавно начали жестко форсится, помимо выступлений Baby Cute, Молодого Владимира и Блинка будет секретный гость которого узнаешь только на сцене, а также до выхода артистов будет вечеринка от команды!

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