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Флажки из стекла в технике фьюзинг

Artista glass, Кожевенная линия, 40

Начало:

Завершение:

от 3315₽ до 3900₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать яркую стеклянную гирлянду из семи элементов: подберёшь цвета, научишься резать и компоновать фрагменты стекла, а под руководством мастера оформите готовую композицию для последующего обжига. Гирлянда подходит для декора интерьера, фотозон или в качестве праздничного акцента — каждый элемент можно сделать в своём стиле или выдержать общую цветовую гамму. Изделие будет готово через неделю после мастер-класса. Продолжительность: 2,5 часа. Стоимость билетов: выходные дни — 3900 рублей, будни — 3315 рублей. Удобную дату и время можно выбрать на сайте при покупке билетов.

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