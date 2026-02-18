На мастер-классе ты сможешь создать яркую стеклянную гирлянду из семи элементов: подберёшь цвета, научишься резать и компоновать фрагменты стекла, а под руководством мастера оформите готовую композицию для последующего обжига. Гирлянда подходит для декора интерьера, фотозон или в качестве праздничного акцента — каждый элемент можно сделать в своём стиле или выдержать общую цветовую гамму. Изделие будет готово через неделю после мастер-класса. Продолжительность: 2,5 часа. Стоимость билетов: выходные дни — 3900 рублей, будни — 3315 рублей. Удобную дату и время можно выбрать на сайте при покупке билетов.