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Флажки из пакетов

Экоцентр «Сборка», Газовая улица, 10Н

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Тот случай, когда идёшь на мастер-класс совсем не ради результата. Работать с термопрессом — прикольно. Делать что-то своими руками — прикольно. И быть частью заботливой экотемы — тоже прикольно. Приходи. На мастер-классе будешь создавать яркие флажки из обычных пакетов. Узнаешь, как превратить привычные материалы в декор для праздника, фотозоны или дома. Это отличный способ подарить «вторую жизнь» упаковке и проявить фантазию.

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