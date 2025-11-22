Тот случай, когда идёшь на мастер-класс совсем не ради результата. Работать с термопрессом — прикольно. Делать что-то своими руками — прикольно. И быть частью заботливой экотемы — тоже прикольно. Приходи. На мастер-классе будешь создавать яркие флажки из обычных пакетов. Узнаешь, как превратить привычные материалы в декор для праздника, фотозоны или дома. Это отличный способ подарить «вторую жизнь» упаковке и проявить фантазию.