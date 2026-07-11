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Флаувау Маркет

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

В здании УКТ соберутся более 60 локальных мастеров, которые представят жителям и гостям города авторские украшения, декор ручной работы, аксессуары, одежду и многое другое. Помимо уникальных товаров, гостей мероприятия ждет обширная развлекательная программа: можно поучаствовать в бесплатных мастер-классах по созданию аромасвечей и рисованию картин на холсте, в корнере Love Generation — проверить свою интуицию, а на стенде «Островка» — определить, когда нужно улетать в отпуск. Дополнит программу увлекательный квест с подарками и розыгрышами призов от Флаувау и партнёров. Кроме того, гости мероприятия смогут бесплатно попробовать клубнику в шоколаде и запечатлеть самые яркие моменты этих выходных в скетч-портретах от профессионального художника и в фотобудке. На ярмарке будет организована и специализированная станция, где каждый желающий сможет кастомизировать футболку, шопер или косметичку. Посетителей маркета также ждёт уголок добра. На мероприятии будут представлены благотворительные фонды и инклюзивные мастерские, товары которых сделаны руками подопечных. Благотворительный взнос в пользу любого фонда-участника позволит раскрутить «Колесо добрых дел» и выиграть дополнительные призы от партнёров и организаторов ярмарки. 11-12 июля с 12:00 до 21:00

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