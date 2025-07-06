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Fjord Summer Day 3

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

1250₽
Возраст 16+
Игры
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

6 июля FjordCloth покидает стены своего шоурума, чтобы дышать полной грудью, двигаться под музыку и проживать лето по-настоящему — во Дворе Ю. Комьюнити бренда выросло, раскачалось и теперь выходит в открытое пространство, где больше света, больше свободы и больше поводов зависнуть с классными людьми. Что будет? — 9 артистов, которые знают, как настроить тебя на нужный танцевальный лад; — Настольный теннис от Easy Ping-Pong Club; — Игровая зона от Музея советских игровых автоматов; — Бар, еда, компания, тёплый воздух — в общем всё для того, чтобы ты хорошенько кайфанул. В лайн-апе: Dj Stonik1917, слушай экзорцист, Loonapark, Juravlove, Kid Cope, Meaning Lizzy, Бизае, Wuna, MC Броня.

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