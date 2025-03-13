Страхи, фобии, триггеры, бабайка, серенький волчок... В этом спектакле артисты Театра НеНормативной пластики будут разбираться в том, что нас не убивает, но и сильнее уже не сделает. Хочешь поговорить об этом? Правда за правду, секрет за секрет, боль за боль. У каждого найдется скелет в шкафу (а у кого-то целый гардероб). «Физика трущихся поверхностей» – психологическое хоррор-дефиле честных историй, обнаженных душ и ненормативная пластика. В этом спектакле каждый артист – сам себе драматург, режиссер и психотерапевт. А каждый зритель – свидетель откровения. Постановка Театра Ненормативной Пластики.