ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Физика трущихся поверхностей

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2200₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Страхи, фобии, триггеры, бабайка, серенький волчок... В этом спектакле артисты Театра НеНормативной пластики будут разбираться в том, что нас не убивает, но и сильнее уже не сделает. Хочешь поговорить об этом? Правда за правду, секрет за секрет, боль за боль. У каждого найдется скелет в шкафу (а у кого-то целый гардероб). «Физика трущихся поверхностей» – психологическое хоррор-дефиле честных историй, обнаженных душ и ненормативная пластика. В этом спектакле каждый артист – сам себе драматург, режиссер и психотерапевт. А каждый зритель – свидетель откровения. Постановка Театра Ненормативной Пластики.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста