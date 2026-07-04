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Fizica

Zoccolo 2.0
Лиговский пр., 50 корпус 3

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Завершение:

от 1900₽ до 6300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Почувствуй вайбы трендовой музыки Петербурга на летнем концерте Fizica. Звезда танцевальной поп-музыки представит свои главные хиты и новинки в живом исполнении на камерной клубной площадке, где артист и зритель находятся буквально на расстоянии вытянутой руки. Meet&Greet (фото и автограф с артистом) пройдёт перед концертом с 18:00-19:00. Meet&Greet (фото и автограф с артистом) также входит во все категории билетов со столом.

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