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Fire Granny

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Fire Granny с друзьями презентуют свой новый альбом под названием «Мы ещё не умерли». В новом альбоме «Мы ещё не умерли» тебя ждут свежайшие треки и переосмысленные народные мотивы, а также стихи Дмитрия Данилова, Софии Третьяковой и других любимок. Плюс там периодически всплывает мудрость русского народа и, как ни странно, несколько собственных текстов — о путешествии по республике Коми, ухаживаниях и попытках уйти от реальности. Как всегда не обошлось без буги, электроники и губной гармошки вместо электрогитары. Ностальгия по классике встречается с синтезатором, фольклор — с сарказмом, а грусть — с танцевальным ритмом. Но главное – суть остаётся неизменной.

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