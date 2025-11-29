Fire Granny с друзьями презентуют свой новый альбом под названием «Мы ещё не умерли». В новом альбоме «Мы ещё не умерли» тебя ждут свежайшие треки и переосмысленные народные мотивы, а также стихи Дмитрия Данилова, Софии Третьяковой и других любимок. Плюс там периодически всплывает мудрость русского народа и, как ни странно, несколько собственных текстов — о путешествии по республике Коми, ухаживаниях и попытках уйти от реальности. Как всегда не обошлось без буги, электроники и губной гармошки вместо электрогитары. Ностальгия по классике встречается с синтезатором, фольклор — с сарказмом, а грусть — с танцевальным ритмом. Но главное – суть остаётся неизменной.