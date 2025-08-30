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Финский Залив Биг Хаус Пати

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Последний уикенд лета — проводи так, как положено: на вечеринке-закрытии летнего сезона. Это будет большая хаус тусовка на берегу залива. За диджейкой на террасе летнего кафе и в клубе — друзья, резиденты «Ритмов» и приглашённые гости. Две сцены и одна легендарная хаус пати в эту субботу. терраса 22:00 – 6:00 INER / BABAK / DJ YESYES / T.R.A.M.P. / JANE B / EIDOFEY & NICKEL (live set) / TUNGUS / SECRET GUEST клуб 23:00 – 6:00 EL / CHANS / STREET CHOICE / SMIRNOV / FABRIZ Вход бесплатный с репостом афиши. FC/DC

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