FINEST — это объединение культуры, стиля и энергии. Добро пожаловать во второй раунд настоящего грува. LINE UP: EKM / MALIBU812 / CHANEL BABY / KUDDA / MAADSОN / KEYRARI / IMMORTAL KID / SERGIO.LOWKEY / ROLLIN +special guest DJ: Vanula / D1me FC/DC