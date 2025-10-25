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FINEST — это объединение культуры, стиля и энергии. Добро пожаловать во второй раунд настоящего грува. LINE UP: EKM / MALIBU812 / CHANEL BABY / KUDDA / MAADSОN / KEYRARI / IMMORTAL KID / SERGIO.LOWKEY / ROLLIN +special guest DJ: Vanula / D1me FC/DC
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