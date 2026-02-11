Между философией и кино неожиданно много общего. Кинематограф тоже задаёт ключевые вопросы о смысле человеческой жизни, любви, творчества, свободы... Сама природа фильма заставляет задуматься об отношениях реальности и фантазии, мысли и образа. Кажется также, что у современного кино особые требования к интеллекту зрителя — слабым умам всё труднее разбираться в хитростях сюжетов и глубине контекстов. На лекции Вячеслав Корнев расскажет о том, что видеть — означает понимать, а мыслить — значит существовать. Вячеслав Корнев — доктор философских наук, профессор СПбГИКиТ, автор книг о кино, философии, идеологии.