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Философия в кино

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Между философией и кино неожиданно много общего. Кинематограф тоже задаёт ключевые вопросы о смысле человеческой жизни, любви, творчества, свободы... Сама природа фильма заставляет задуматься об отношениях реальности и фантазии, мысли и образа. Кажется также, что у современного кино особые требования к интеллекту зрителя — слабым умам всё труднее разбираться в хитростях сюжетов и глубине контекстов. На лекции Вячеслав Корнев расскажет о том, что видеть — означает понимать, а мыслить — значит существовать. Вячеслав Корнев — доктор философских наук, профессор СПбГИКиТ, автор книг о кино, философии, идеологии.

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