На лекции обсудят, как менялись наши и философские представления о любви от античности до наших дней, в какой момент у нас появилось много половинок, и в какой момент «свайп» создал парадокс выбора. Попытаются ответить: почему все влюбленные мыслят одинаково, а принцессы Диснея вечно спят? Посмотрят, какие любовные нарративы использует массовая культура, и почему мы все еще верим в «и жили они долго и счастливо», несмотря на статистику разводов. · С чего мы решили, что у нас есть вторая половинка? · Почему альтушка это идеал для античного эроса? · Почему тиндер вместо помощи в поиске любви все усложнил? · Какие любовные коды использует Шуфутинский, и в чем метафизика Круга? · И, наконец, как порнография лишила нас плоти и заставила любить мертвечину (да, там есть другие категории, но это метафора) Об этом и многом другом поговорят на лекции. Лектор: Елизавета Фетисова, преподаватель философии, публичный лектор, креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.