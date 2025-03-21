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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Философия развития внутренней силы

набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Людям свойственен интерес к познанию себя. Тема открытия внутренней силы, размышления о призвании и смысле жизни волнует человека в 21 веке, волновала в древности и будет волновать в будущем. На встрече тебе помогут разобраться: — Как распознать свою внутреннюю силу? — Откуда ты её черпаешь? — Какие препятствия ограничивают её и как их преодолевать? Для начала разговора важно ответить себе на вопрос: «Хотим ли мы быть сильнее? И для чего нам это нужно?». Например, человек часто говорит: «Мне нужно больше времени». Но для чего? Как писал Сенека: «Нам нужно больше времени, чтобы продолжать терять время». Поэтому разговор о раскрытии внутренней силы важно начать с этого вопроса. Ведущая: Анна Кривошеина, руководитель философской школы «Новый Акрополь» у Новой Голландии.

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