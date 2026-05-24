Фигаро. Танцпол
ул.Захарьевская, 5 (вход в арку, затем направо)
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Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Пронзительная история о людях, балансирующих на грани социальной пропасти, но стремящихся к прекрасному вопреки всем жизненным невзгодам. Фигаро здесь — не просто ловкий обманщик, а непризнанный артист, художник, нашедший приют в ночном клубе. Зрители погружаются в атмосферу этого заведения, где Фигаро искусно плетёт паутину интриг, опутывая судьбы остальных персонажей. Танцпол превращается в эпицентр встреч, разочарований, триумфов и мимолетных радостей. Спектакль строится на остром контрасте между внешней бессмысленностью существования героев и их глубинной жаждой обрести смысл и значимость в жизни. «Фигаро. Танцпол» поставлен по мотивам пьес Бомарше — «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро».
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