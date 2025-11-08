В этот вечер две группы сыграют свои большие сеты. Fetters in Use — мощь пост-рока и тьма шугейза. Их музыка — нервы и катарсис, который обрушивается стеной звука. Нежный Призрак — согреет своим тёплым и мечтательным дрим-попом. Звучание коллектива — это воздушные мелодии и уютная, ностальгическая атмосфера.