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Fetal Decay

Zoccolo 2.0
Лиговский пр., 50 корпус 3

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

На сцену клуба Zoccolo 2.0 выйдет легендарная death metal группа Fetal Decay. За 27 лет творческого пути банда завоевала признание мирового метал сообщества, прошла огонь и воду, от местных ДК до коллабораций с такими гигантами, как Suffocation, Dying Fetus и Misery Index, а также Criminal Element, Internal Bleeding, Dawn of Demise. Будь готов к грандиозному шоу, ведь на концерте тебя ждут специальные гости: старожилы Питерской death metal сцены — Monastery Dead и огненные Zoebeast.

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