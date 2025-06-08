Fetal Decay
Лиговский пр., 50 корпус 3
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
На сцену клуба Zoccolo 2.0 выйдет легендарная death metal группа Fetal Decay. За 27 лет творческого пути банда завоевала признание мирового метал сообщества, прошла огонь и воду, от местных ДК до коллабораций с такими гигантами, как Suffocation, Dying Fetus и Misery Index, а также Criminal Element, Internal Bleeding, Dawn of Demise. Будь готов к грандиозному шоу, ведь на концерте тебя ждут специальные гости: старожилы Питерской death metal сцены — Monastery Dead и огненные Zoebeast.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи