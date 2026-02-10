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Страна чудес (Wonderland)

Buddha-Bar
Синопская наб., 78

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Когда первые лучи весеннего солнца осторожно касаются крыш города, а воздух наполняется предчувствием чуда, где-то между сном и реальностью начинает пробуждаться сказка страны чудом. Её нельзя увидеть случайно, она открывается лишь тем, кто умеет слушать музыку сердцем и верить в магию момента. Бар превращается в сказочный сад, скрытый от суеты и времени. Здесь свет струится, словно живая материя, декорации дышат тайной, а звук становится заклинанием, объединяющим всех, кто вошёл внутрь. В стране чудес у каждой ночи есть свои герои. Они хранители ритмов и проводники между мирами. Их музыка пробуждает пространство, заставляет стены шептать истории, а сердца биться в унисон. — IZHEVSKI — AGRABA — Nikita Grib — Netochno — MaxDe — SKLV Бронь столов по телефону.

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