Лекция от НИУ «Высшая школа экономики» на которой расскажут про визуальный язык видеоигр и его влияние на общую картину мира. Лектор: Евгения Ломакина — руководитель профиля магистратуры «Коммуникационный дизайн. Базовый уровень» в НИУ ВШЭ, специализируется на брендинге и стратегии визуальной коммуникации в сфере культуры. Фестиваль видеоигр — ежегодное событие Музея советских игровых автоматов, которое проводят уже в четвертый раз. Вход бесплатный, но необходима регистрация.