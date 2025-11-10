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Фестиваль видеоигр: «Визуальный язык видеоигр»
Конюшенная площадь, 2В
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Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали
Про событие
Лекция от НИУ «Высшая школа экономики» на которой расскажут про визуальный язык видеоигр и его влияние на общую картину мира. Лектор: Евгения Ломакина — руководитель профиля магистратуры «Коммуникационный дизайн. Базовый уровень» в НИУ ВШЭ, специализируется на брендинге и стратегии визуальной коммуникации в сфере культуры. Фестиваль видеоигр — ежегодное событие Музея советских игровых автоматов, которое проводят уже в четвертый раз. Вход бесплатный, но необходима регистрация.
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