Лекция от Яндекс Музея. Узнаешь мнение экспертов в сфере сохранения и коллекционирования игровой ретротехники, а также её носителей. Коллеги поделятся собственным опытом и расскажут о существующих тенденциях в индустрии. Фестиваль видеоигр — ежегодное событие Музея советских игровых автоматов, которое проводят уже в четвертый раз. Вход бесплатный, но необходима регистрация.