Выбор редакции
Фестиваль видеоигр: «Почему ретрокассеты и диски бесценны»
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали
Про событие
Лекция от Яндекс Музея. Узнаешь мнение экспертов в сфере сохранения и коллекционирования игровой ретротехники, а также её носителей. Коллеги поделятся собственным опытом и расскажут о существующих тенденциях в индустрии. Фестиваль видеоигр — ежегодное событие Музея советских игровых автоматов, которое проводят уже в четвертый раз. Вход бесплатный, но необходима регистрация.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи