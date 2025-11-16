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Фестиваль видеоигр: нетворкинг инди-разработчиков
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Фестивали
Про событие
Работаешь над собственной игрой и ищешь команду? А, может, только мечтаешь о собственной «индейке» и не знаешь с чего начать? Приходи пообщаться с единомышленниками: задать интересующие вопросы, найти помощников и друзей, похвастаться и вдохновиться. Фестиваль видеоигр — ежегодное событие Музея советских игровых автоматов, которое проводят уже в четвертый раз. Вход бесплатный, но необходима регистрация.
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