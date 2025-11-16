Работаешь над собственной игрой и ищешь команду? А, может, только мечтаешь о собственной «индейке» и не знаешь с чего начать? Приходи пообщаться с единомышленниками: задать интересующие вопросы, найти помощников и друзей, похвастаться и вдохновиться. Фестиваль видеоигр — ежегодное событие Музея советских игровых автоматов, которое проводят уже в четвертый раз. Вход бесплатный, но необходима регистрация.