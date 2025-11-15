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Фестиваль видеоигр: игровой турнир по Guitar Hero
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Фестивали
Про событие
Сразишься на Xbox 360 в кино-лектории музея на проекторе. Ты можешь зарегистрироваться как участник или как зритель — выбирай соответствующий тип билета. В ходе турнира выявят трёх победителей, которые разделят между собой призовой фонд от партнеров фестиваля. Фестиваль видеоигр — ежегодное событие Музея советских игровых автоматов, которое проводят уже в четвертый раз. Вход бесплатный, но необходима регистрация.
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