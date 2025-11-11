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Фестиваль видеоигр: игровой турнир на Sega Mega Drive 2
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Фестивали
Про событие
Недоступный для детей 90-х игровой опыт приходит к тебе в 21 веке — приходи на турнир на оригинальной консоли. Участники будут соревноваться в Micro Machines 2: Turbo Tournament. Организаторы определят трех победителей, которым достанется весь призовой фонд от партнеров. Фестиваль видеоигр — ежегодное событие Музея советских игровых автоматов, которое проводят уже в четвертый раз. Вход бесплатный, но необходима регистрация.
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