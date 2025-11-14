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Фестиваль видеоигр: «Геймификация игровых продуктов»
Конюшенная площадь, 2В
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали
Про событие
Лекция от «Высшей школы экономики». Лектор: Сергей Гриднев — главный куратор профиля «Дизайн цифрового продукта» и куратор профиля бакалавриата «Коммуникационный дизайн» в НИУ ВШЭ. Специально для тебя он проведет лекцию о том, как и почему цифровые продукты геймифицируются и насколько это обеспечивает вовлечение и удержание пользователя. Фестиваль видеоигр — ежегодное событие Музея советских игровых автоматов, которое проводят уже в четвертый раз. Вход бесплатный, но необходима регистрация.
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